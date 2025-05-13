Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России снизился объем прокачки нефти по системе «Транснефть»
Мир
США ввели санкции против трех физических лиц из Ирана
Мир
РФ обсудит с Гросси выборы генсека ООН
Мир
Рубио поблагодарил Турцию за содействие в возможных переговорах РФ и Украины
Политика
В Минфине заявили о развитии отношений с Китаем даже в условиях внешнего давления
Армия
В ВМФ появятся полки беспилотных систем
Мир
Захарова раскритиковала новые молдавские учебники за искажение истории
Мир
Войска Индии заявили о нормализации обстановки на границе с Пакистаном
Происшествия
В результате ДТП в Москве пострадали четыре человека
Мир
EUobserver раскрыло планы ЕС ввести новые ограничения против танкеров РФ
Мир
СМИ сообщили о снижении популярности США в мире после возвращения Трампа в Белый дом
Мир
Нидерланды и Австралия потребовали у ИКАО переговоров с РФ по делу MH17
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции возможные переговоры с Украиной в Стамбуле
Экономика
Число нелегальных автобусных перевозчиков в РФ превысило 30%
Мир
Орбан заявил о провале стратегии Запада по разрушению России
Мир
РФ и Венесуэла начали обсуждать расширение приема карт «Мир»
Общество
Россияне могут получить компенсацию за переохлаждение на рабочем месте

В ВМФ появятся полки беспилотных систем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Военно-морском флоте (ВМФ) РФ создают морские полки беспилотных систем, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Они будут сформированы в составе всех флотов. В новых воинских частях будут собраны роботизированные комплексы, действующие в разных средах: воздушные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты.

Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»
ВМФ РФ получит полноценную разведывательно-ударную платформу

Воинские части будут выполнять как разведывательные, так и ударные задачи. Они также будут охранять наши корабли, уничтожать вражеские беспилотники и безэкипажные катера, а также вести поиск и уничтожение морских мин.

Собранная в таких частях техника разных образцов превратится в комплексы, решающие оперативные задачи в интересах флота, рассказал «Известиям» экс-замкомандующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал запаса Игорь Королев.

«Сформировать такие подразделения правильно может только Главное командование ВМФ. Оперативные задачи, которые будут решать новые части, — это их зона ответственности. Только они могут полноценно сформировать и полноценно оценить уровень готовности их к решению той или иной задачи. Подразделения, где роботизированная техника станет основным видом оружия, будут действовать на порядок эффективнее, чем оснащенные традиционной техникой. Новую технику надо системно использовать, изучать, применять — и они это будут делать, не боясь разбираться в проблемах. Это будет их основная работа», — также отметил он.

В Вооруженных силах России сейчас создаются войска беспилотных систем и формируемые полки с большой долей вероятности должны составить костяк морской компоненты этих войск, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Можно предположить, что их будет не меньше пяти. Три войдут в состав флотов, базирующихся на европейской части России, и два — для Тихоокеанского флота. Там очень большое расстояние разделяет Приморский край и Камчатку, и для контроля столь отдаленных регионов может потребоваться два полка. Не исключено, что такие же части получат Каспийская и Днепровская флотилии», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Будет полк: в ВМФ создают морские части беспилотных систем

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025