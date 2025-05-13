В ВМФ появятся полки беспилотных систем

В Военно-морском флоте (ВМФ) РФ создают морские полки беспилотных систем, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Они будут сформированы в составе всех флотов. В новых воинских частях будут собраны роботизированные комплексы, действующие в разных средах: воздушные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты.

Воинские части будут выполнять как разведывательные, так и ударные задачи. Они также будут охранять наши корабли, уничтожать вражеские беспилотники и безэкипажные катера, а также вести поиск и уничтожение морских мин.

Собранная в таких частях техника разных образцов превратится в комплексы, решающие оперативные задачи в интересах флота, рассказал «Известиям» экс-замкомандующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал запаса Игорь Королев.

«Сформировать такие подразделения правильно может только Главное командование ВМФ. Оперативные задачи, которые будут решать новые части, — это их зона ответственности. Только они могут полноценно сформировать и полноценно оценить уровень готовности их к решению той или иной задачи. Подразделения, где роботизированная техника станет основным видом оружия, будут действовать на порядок эффективнее, чем оснащенные традиционной техникой. Новую технику надо системно использовать, изучать, применять — и они это будут делать, не боясь разбираться в проблемах. Это будет их основная работа», — также отметил он.

В Вооруженных силах России сейчас создаются войска беспилотных систем и формируемые полки с большой долей вероятности должны составить костяк морской компоненты этих войск, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Можно предположить, что их будет не меньше пяти. Три войдут в состав флотов, базирующихся на европейской части России, и два — для Тихоокеанского флота. Там очень большое расстояние разделяет Приморский край и Камчатку, и для контроля столь отдаленных регионов может потребоваться два полка. Не исключено, что такие же части получат Каспийская и Днепровская флотилии», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Будет полк: в ВМФ создают морские части беспилотных систем