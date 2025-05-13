Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России снизился объем прокачки нефти по системе «Транснефть»
Мир
США ввели санкции против трех физических лиц из Ирана
Мир
РФ обсудит с Гросси выборы генсека ООН
Мир
Рубио поблагодарил Турцию за содействие в возможных переговорах РФ и Украины
Политика
В Минфине заявили о развитии отношений с Китаем даже в условиях внешнего давления
Армия
В ВМФ появятся полки беспилотных систем
Мир
Захарова раскритиковала новые молдавские учебники за искажение истории
Мир
Войска Индии заявили о нормализации обстановки на границе с Пакистаном
Происшествия
В результате ДТП в Москве пострадали четыре человека
Мир
EUobserver раскрыло планы ЕС ввести новые ограничения против танкеров РФ
Мир
СМИ сообщили о снижении популярности США в мире после возвращения Трампа в Белый дом
Мир
Нидерланды и Австралия потребовали у ИКАО переговоров с РФ по делу MH17
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции возможные переговоры с Украиной в Стамбуле
Экономика
Число нелегальных автобусных перевозчиков в РФ превысило 30%
Мир
Орбан заявил о провале стратегии Запада по разрушению России
Мир
РФ и Венесуэла начали обсуждать расширение приема карт «Мир»
Общество
Россияне могут получить компенсацию за переохлаждение на рабочем месте

В России снизился объем прокачки нефти по системе «Транснефть»

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Падение рентабельности переработки вынудило нефтяников снизить загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что привело к падению прокачки сырья внутри России — по системе компании «Транснефть», сообщил источник «Известий» в отрасли. В то же время, по его словам, снижение цен на нефть позволило нарастить экспортные поставки. Влияние этой ситуации на внутренний рынок нефтепродуктов участники рынка обсудят 14 мая на совещании в правительстве.

Грозное предупреждение: грозит ли крах рынку нефти из-за решений ОПЕК+
Обвал 2014 года вряд ли повторится, считают эксперты

«Из-за падения цен на нефть рентабельность реализации нефтепродуктов в России для вертикально-интегрированных компаний отрицательная. Поэтому компании предпочитают снижать загрузку своих заводов, что приводит к снижению прокачки нефти по системе «Транснефти». В то же время, учитывая, что сегодня российская нефть торгуется ниже «потолка» цен, установленного санкциями западных стран, экспорт нефти растет. По нашим данным, только за апрель он увеличился на 12–14%», — отметил источник «Известий» в одной из нефтяных компаний.

По его словам, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и не допустить дисбаланса и дефицита топлива на рынке, кабмин и проведет совещание.

Вопрос о причинах снижения прокачки нефти по системе «Транснефти» действительно стоит в повестке совещания у вице-премьера. С материалами к заседанию ознакомились «Известия». Однако, там не отмечается, на сколько снизилась прокачка нефти.

В повестке заседания в правительстве — обсуждение ситуации на рынке нефтепродуктов, вопросы маржинальности, налоговой нагрузки в связи с введением повышенных акцизов, предложения по приоритезации поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом на внутренний рынок, а также работа механизма запрета экспорта нефтепродуктов для непроизводителей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не докачали: в России снизился объем транспортировки нефти

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025