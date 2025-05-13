В России снизился объем прокачки нефти по системе «Транснефть»

Падение рентабельности переработки вынудило нефтяников снизить загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что привело к падению прокачки сырья внутри России — по системе компании «Транснефть», сообщил источник «Известий» в отрасли. В то же время, по его словам, снижение цен на нефть позволило нарастить экспортные поставки. Влияние этой ситуации на внутренний рынок нефтепродуктов участники рынка обсудят 14 мая на совещании в правительстве.

«Из-за падения цен на нефть рентабельность реализации нефтепродуктов в России для вертикально-интегрированных компаний отрицательная. Поэтому компании предпочитают снижать загрузку своих заводов, что приводит к снижению прокачки нефти по системе «Транснефти». В то же время, учитывая, что сегодня российская нефть торгуется ниже «потолка» цен, установленного санкциями западных стран, экспорт нефти растет. По нашим данным, только за апрель он увеличился на 12–14%», — отметил источник «Известий» в одной из нефтяных компаний.

По его словам, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и не допустить дисбаланса и дефицита топлива на рынке, кабмин и проведет совещание.

Вопрос о причинах снижения прокачки нефти по системе «Транснефти» действительно стоит в повестке совещания у вице-премьера. С материалами к заседанию ознакомились «Известия». Однако, там не отмечается, на сколько снизилась прокачка нефти.

В повестке заседания в правительстве — обсуждение ситуации на рынке нефтепродуктов, вопросы маржинальности, налоговой нагрузки в связи с введением повышенных акцизов, предложения по приоритезации поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом на внутренний рынок, а также работа механизма запрета экспорта нефтепродуктов для непроизводителей.

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