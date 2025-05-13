Косачев оценил предстоящие переговоры в Стамбуле
Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании на встрече в Стамбуле, если Киев откажется от ультиматумов, заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Был опыт первого Стамбула, и эти переговоры до какого-то момента продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания, и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его одернули. <...> Но если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года», — сказал сенатор.
Смысл в таких переговорах существует, но уже в условиях Стамбула 2.0: за эти три года ситуация на линии боевого соприкосновения кардинально изменилась, подчеркнул Косачев.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая.
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