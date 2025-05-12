На МКАД произошло возгорание автомобиля
На 6 км МКАД в Москве произошло возгорание автомобиля. Об этом 12 мая сообщили в департаменте транспорта столицы.
«На внутренней стороне шестого км МКАД (в районе съезда № 5В) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — написали в Telegram-канале ведомства.
В результате инцидента движение в районе аварии затруднено на участке протяженностью около одного километра. Транспорт пропускается по первой и второй полосам. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.
Накануне три автомобиля столкнулись на Москворецкой набережной в центре Москвы. Машина марки Rolls-Royce врезалась в Audi, после чего с ними столкнулся Hyundai. По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения иномарок не было.