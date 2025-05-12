В Уссурийске отменили особый противопожарный режим
В Уссурийском городском округе (Приморский край) приняли решение об отмене особого противопожарного режима (ОПР). Об этом сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на соответствующее постановление, подписанное главой округа 7 мая.
Решение принято в связи с нормализацией пожарной обстановки и появлением зеленого травяного покрова на территории Уссурийска. Как говорится в тексте постановления, обстоятельства, послужившие введению ОПР, были устранены.
Особый противопожарный режим действовал в Уссурийском городском округе с 15 февраля. Его ввели из-за сухой ветреной погоды, которая продержалась на территории округа довольно длительное время, а также возросшего количества термоточек в лесах. В день установления ОПР в Уссурийске действовал природный пожар на площади 300 га.
Отмечается, что с 13 по 14 мая в лесах Уссурийского горокруга ожидается высокий класс пожароопасности по метеоусловиям.
11 мая «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Забайкалье. На изображении видны зоны активного горения, а также обширные участки гари вблизи Читы. Кроме того, на снимке отчетливо различимы дымовые шлейфы и облачные образования, вызванные пожарами.