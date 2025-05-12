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Россияне могут получить компенсацию за переохлаждение на рабочем месте

Эксперт по ЖКХ Бондарь: можно получить компенсацию за переохлаждение на работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Если работник простудился из-за низкой температуры в офисе, он вправе получить от работодателя компенсацию. Об этом эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал в понедельник, 12 мая.

По его словам, за несоблюдение температурного режима в офисных помещениях компанию могут оштрафовать на сумму 80 тыс. рублей.

Бондарь уточнил, что, согласно Трудовому кодексу (ТК) РФ, весной в офисах должно быть не ниже +20...+22 градуса, а летом — не ниже +23...+25 градусов.

«Если в помещении холоднее, работодатель должен принять меры: установить обогреватели, утеплить окна или сократить рабочий день. Когда компания ничего не делает — это нарушение, за которое ее могут оштрафовать», — сказал эксперт в беседе с «Абзацем», добавив, что размер наказания для ИП составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 80 тыс. рублей.

Получить компенсацию можно через суд, доказав связь болезни с условиями на работе. Бондарь посоветовал обратиться к врачу и зафиксировать в больничном листе, что вы переохладились именно там. Для достоверности, по совету эксперта, дополнительно можно сделать фото термометра, на котором будет видна температура в помещении, или собрать свидетельства коллег.

Дополнительно можно написать заявление о расследовании случая в те дни, когда в офисе было холодно.

Размер компенсации определяется судом. Также возможно возмещение дополнительных расходов, связанных с лечением, например расходы на лекарства, консультации врачей и реабилитацию при наличии подтверждающих документов.

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6 мая заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве приступили к отключению отопления, передает НСН. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства в связи с установлением необходимых температур воздуха начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы.

ПАО «МОЭК» с 6 мая 2025 года приступила к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы, передает агентство городских новостей «Москва».

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