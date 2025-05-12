В центре Москвы улицу затопило кипятком из-за прорыва трубы
Улицу Павла Андреева в Москве залило кипятком из-за прорыва трубы. Об этом 12 мая сообщает корреспондент «Известий».
На месте работают сотрудники аварийной службы и МЧС. Они контролируют движение и не подпускают пешеходов к месту коммунальной аварии.
Ранее, 17 марта, на северо-востоке Москвы произошел прорыв трубы на Полярной улице, в результате чего шесть человек пострадали. Их госпитализировали в медучреждения без тяжелых травм.
18 марта глава Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по информации о травмировании людей после прорыва трубы. Уточнялось, что на тот момент в зоне происшествия оказались также около 50 автомобилей и трамвайные пути.