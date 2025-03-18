СК начал проверку после прорыва трубы с кипятком в жилом комплексе в Москве
Глава Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин 18 марта поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании людей после прорыва трубы с кипятком в жилом комплексе в Москве.
«По данному факту следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В зоне происшествия оказались около 50 автомобилей и трамвайные пути, добавили в ведомстве.
Ранее, 17 марта, на северо-востоке Москвы произошел прорыв трубы, в результате чего шесть человек пострадали, их госпитализировали. Уточняется, что угрозы для жизни и тяжелых травм у пострадавших нет, сейчас они получают необходимую медицинскую помощь.