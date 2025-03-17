Шесть человек пострадали в результате прорыва трубы в Москве

На северо-востоке Москвы произошел прорыв трубы, в результате чего шесть человек пострадали, их госпитализировали. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы в Telegram-канале.

Прорыв системы водоснабжения на Полярной улице произошел ранее в этот же день. Позже пресс-служба Городского хозяйства Москвы сообщила, что вытекание воды было локализовано. В дептрансе предупредили, что движение транспорта на дублере Полярной улицы временно закрыто.

В депздраве уточнили, что угрозы для жизни и тяжелых травм у пострадавших нет, сейчас они получают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас врачи продолжают дежурить на месте произошедшего на случай обращений за медицинской помощью.

Источник «Известий» сообщил 14 февраля, что в Санкт-Петербурге один человек пострадал при прорыве трубы с горячей водой около станции метро «Приморская» в Василеостровском районе. Уточнялось, что 19-летний молодой человек получил ожог первой степени, у него были повреждены пальцы левой ноги.