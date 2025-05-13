Названа стоимость недвижимости в элитных клубных домах Москвы

Средняя цена 1 кв. м в элитных клубных домах Москвы превысила 2 млн рублей. При этом по итогам I квартала 2025 года было продано 54 лота, что сопоставимо с уровнем спроса в аналогичный период 2024-го. Это следует из данных девелопера Rariteco, с которыми ознакомились

Аналитики относят к клубному формату в столице 21 проект в активной стадии реализации. В общей сложности в них представлены 1 140 лотов.

Рейтинг районов, которые наиболее популярны у покупателей клубного жилья, возглавляют Хамовники (включая Остоженку): здесь было реализовано 27 лотов, что составляет половину всех продаж за первые три месяца текущего года. На втором месте — Мещанский район, где было реализовано 17 лотов. По остальным районам число сделок распределилось ровно.

Средневзвешенная цена «квадрата» выросла в тех клубных домах, строительство которых близится к завершению, то есть срок их сдачи планируется не позднее II квартала 2026-го. Цена в таких домах превысила отметку в 2 млн рублей за 1 кв. м.

Также эксперты отметили всплеск интереса со стороны покупателей к пентхаусам и лотам с видовыми характеристиками. По их словам, это объясняется тем, что на московский рынок элитной недвижимости вернулись региональные инвесторы, для которых панорамные виды из окон на достопримечательности столицы имеют первостепенное значение.

«Мы наблюдаем заметный рост инвестиционного интереса: покупатели стремятся вложиться в устойчивый актив на фоне нестабильной экономической ситуации. Несмотря на повышение цен, спрос на дорогостоящие лоты сохраняется на достаточно высоком уровне, что обусловлено дефицитом выгодных предложений в престижных локациях столицы и сокращением вывода на рынок новых объектов. Это усиливает интерес к проектам, которые уже находятся на зрелых стадиях строительства», — сказала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

Она предположила, что положительная динамика сохранится и во II квартале текущего года — ожидается рост числа сделок в высокобюджетном сегменте.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что средневзвешенная цена 1 кв. м жилья на первичном рынке премиум-класса Москвы составила 795 920 рублей. За год стоимость поднялась на 16,3%. В бизнес-классе «квадрат» подорожал на 4,5%, до 473 300 рублей.