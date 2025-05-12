Незаметная звезда: умерла Нина Гребешкова

На 95 году жизни в Москве скончалась киноактриса, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова. Одной из первых ее заметных работ на большом экране была роль Вари Лутониной в фильме Ивана Пырьева «Испытание верности» (1954). Этапы ее творческого пути в фотогалерее «Известий»