Незаметная звезда: умерла Нина Гребешкова

На 95 году жизни в Москве скончалась киноактриса, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова. Одной из первых ее заметных работ на большом экране была роль Вари Лутониной в фильме Ивана Пырьева «Испытание верности» (1954). Этапы ее творческого пути в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости
В фильме «Ботагоз» (1957) казахстанского режиссера Ефима Арона Гребешкова сыграла Лизу
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Фото: Global Look Press
Самой знаменитой ролью актрисы остается супруга Семена Семеновича Горбункова Надежда Ивановна в комедии «Бриллиантовая рука», снятой ее мужем Леонидом Гайдаем
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Нина Гребешкова на творческом вечере «Гайдай всегда Гайдай!» к 90-летию режиссера в Доме кино в Москве
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Фото: ТАСС/Василий Смирнов
Нина Гребешкова продолжала сниматься в эпизодических ролях до 2020 года
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Актриса сыграла небольшие, но запоминающиеся роли в десяти фильмах Гайдая, включая его финальную картину «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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Фото: Global Look Press/Yulia Kapishnikova
В 2001 году Гребешковой было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации
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Фото: Global Look Press/Yulia Kapishnikova
Всего актриса воплотила на экране около 130 ролей в фильмах разных жанров
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Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
Нина Гребешкова скончалась 10 мая 2025 года в Москве
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