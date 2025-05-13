Эксперт развеяла миф о необходимости математических способностей для работы в IT

Стереотип о необходимости блестящих математических способностей для работы в IT-сфере мешает многим молодым людям рассматривать перспективные профессии в этой области. Елена Провозен, руководитель учебно-методического отдела IT-колледжа MAXITET 13 мая рассказала «Известиям» о том, что информационные технологии предлагают широкий выбор направлений, где математика не является определяющим фактором успеха.

По ее словам, такие специализации, как анализ данных, машинное обучение или алгоритмическое программирование требуют серьезной математической подготовки. Но IT-индустрия гораздо разнообразнее: frontend-разработчики могут полностью реализовать себя, создавая удобные интерфейсы без глубокого погружения в вычисления. Для этого достаточно владеть HTML, CSS и JavaScript, делая акцент на эстетике и пользовательском опыте.

Тестировщикам программного обеспечения важнее проявлять внимательность и умение работать с документацией, чем оперировать сложными формулами. В DevOps и системном администрировании на начальных этапах достаточно базовых логических навыков. Творческим личностям открыты дороги в UX/UI-дизайн и управление проектами, где ценятся креативность и коммуникативные способности.

Практика подтверждает, что многие успешные IT-специалисты достигли вершин без особой любви к математике. Современные инструменты разработки берут на себя сложные вычисления, позволяя сосредоточиться на решении практических задач.

«Главное — не бояться пробовать. Если есть интерес к технологиям, усидчивость и готовность учиться, можно найти себя в IT независимо от отношения к математике. Да, в процессе обучения некоторые основы придется освоить, но во многих направлениях они не становятся определяющим фактором успеха», — заявила Провозен.

Эксперт посоветовала сосредоточиться на выборе подходящей специализации и развитии действительно необходимых для нее навыков, доказав, что отсутствие математического склада ума — не препятствие для успешной карьеры в информационных технологиях.

Ранее, 3 мая, директор IT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев рассказал «Известиям», какие IT-профессии считаются перспективными для школьников. По его словам, будут иметь значение специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению.