Эксперт назвал перспективные IТ-профессии для школьников

Среди перспективных профессий в IТ — разработчик программного обеспечения, специалист по искусственному интеллекту (ИИ), рассказал «Известиям» директор IT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев 3 мая.

Говоря о разработчиках программного обеспечения, эксперт отметил, что программирование остается основным языком цифрового мира. Эта фундаментальная компетенция, востребованная в любой отрасли.

Также будут иметь значение специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению.

«Технологии ИИ стремительно внедряются во все сферы жизни. Нейросети уже выходят за пределы IT, заходят в медицину, транспорт, госуслуги. Нужны люди, которые умеют не просто подключить ChatGPT, а понимают, как устроены модели и где они могут быть полезны», — объяснил Васильев.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что у некоторых компаний воруют данные, у школ — сайты, у банков — деньги. И без кибербезопасности не работает ни один серьезный IT-проект, поэтому специалисты по кибербезопасности остаются востребованными.

Кроме того, будут популярны инженеры-робототехники, ведь промышленность переходит на автоматизацию и на рынке нужны люди, которые умеют настраивать и программировать роботов, а не просто собирать их по инструкции.

«Мехатроника [также востребованы], потому что современное «железо» без программной логики — это уже вчерашний день», — добавил Васильев.

Таких людей, по его словам, не хватает в компаниях и подготовить их за один-два года нельзя. Это работа на вырост.

В то же время он рассказал, что стоит обязательно учитывать интересы ребенка при выборе профессии.

«Иначе будет история «папа хотел инженера — получился несчастный бухгалтер». Если у подростка горят глаза, когда он моделирует в 3D или пишет простой код,— это сигнал. А если всё через силу — даже перспективная профессия обернется выгоранием», — объяснил эксперт.

Объясняя, как поддержать ребенка в выборе профессии, он уточнил, что необходимо дать попробовать ему позаниматься в кружках, летних школах, поучаствовать в проектах. Так он поймет, действительно ли ему нравится то, что он выбрал.

Также следует показать ему реальных людей — пригласить на встречу с практикующим дизайнером, программистом, инженером.

При этом стоит не бояться изменений, так как выбор профессии — это не решение на 40 лет. Нормально, если в 15 лет хочется заниматься одним делом, а в 20 лет — другим.

«[Нужно] держать баланс — не подменять выбор ребенка своими представлениями, но и не пускать всё на самотек. Важно не «решить за него», а быть рядом, когда он сам будет решать», — заключил Васильев.

Ранее, 26 января, сообщалось, что среди опрошенных россиян 37% уверены, что для успешной карьеры ребенку необходимо начать зарабатывать в школьном возрасте. В прошлом году таких респондентов было 19%. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».