В Польше сообщили о блокаде на границе с Украиной
Польские перевозчики вновь заблокировали движение транспорта возле населенного пункта Дорохуск на границе с Украиной. Об этом 12 мая сообщил лидер коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Рафал Меклер.
«Мы уже в Дорохуске (пункт пропуска на границе с Украиной. — Ред.). Граница стоит», — написал Меклер в социальной сети X (бывш. Twitter).
Польские перевозчики заявляли о намерении заблокировать границу из-за наплыва конкурентов с Украины, которые вытесняют их из двусторонних (Польша – ЕС) и внутриевропейских перевозок. Кроме того, причиной блокады стала задержка польских грузовиков на украинской стороне, добавляет «Газета.Ru».
6 мая Меклер заявил, что польские перевозчики с 12 мая планируют начать блокировку дороги, ведущей к пункту пропуска в польском селе Дорохуск на границе с Украиной. По его словам, текущая рецессия делает особенно важной защиту польской экономики и рабочих мест.