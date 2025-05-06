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Польские перевозчики пообещали заблокировать дорогу на границе с Украиной 12 мая

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Фото: TASS/AP/Roman Baluk
dzen
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Польские перевозчики с 12 мая планируют начать блокировку дороги, ведущей к пункту пропуска в польском селе Дорохуска на границе с Украиной. Об этом 6 мая сообщил один из организаторов акции, Рафал Меклер.

Он заявил, что причиной протеста стали действия украинских перевозчиков, которые вытесняют польские компании с европейского рынка.

«После многочисленных встреч с должностными лицами Евросоюза (ЕС), которым были предоставлены полномочия по принятию решений относительно транспорта на украинском направлении, мы с коллегами решили взять ситуацию в свои руки», — отметил Меклер в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, текущая рецессия делает особенно важной защиту польской экономики и рабочих мест.

Организаторы также рассчитывают, что вопрос может быть решен в судебном порядке. Юридическую поддержку протестующим оказывает ассоциация «Марш суверенитета».

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