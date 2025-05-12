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Эксперт рассказал дачникам о выводе сырости из дома без разбора пола

Строительный эксперт Васильев: сырость в подполье можно вывести без разбора пола
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Сырость в подполье является прямой угрозой фундаменту и перекрытиям, и если вовремя не принять меры, то гниль, грибок и разрушение конструкций неизбежны. Об этом строительный эксперт, генеральный директор фирмы «Главснаб» Федор Васильев предупредил в понедельник, 12 мая. Он также рассказал о способах выведения сырости без демонтажа пола.

По словам специалиста, если вода скапливается регулярно, а разбирать пол нет возможности, первым делом рекомендуется проверить вентиляцию. Подполье должно проветриваться через продухи, и если их нет или они забиты, влага будет копиться. Васильев напомнил, что продухи должны быть расположены друг напротив друга для сквозняка, но если продухи не помогают, нужно установить принудительную вентиляцию — например, вытяжной вентилятор с таймером.

«Второй шаг — гидроизоляция цокольного помещения. Если пол земляной, застелите его плотной пленкой 200 мкм с нахлестом на стены. Если есть бетонная стяжка, но влага просачивается через швы, обработайте их проникающей гидроизоляцией типа «Пенетрон», — посоветовал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Также он посоветовал попробовать принудительное осушение. Компактный осушитель воздуха с дренажным выводом в канализацию или на улицу поможет поддерживать низкую влажность в подполье, заключил он.

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Ранее в этот день председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов рассказал, что получить дачу или участок земли в России можно совершенно бесплатно, передает RT.

По его словам, зачастую подобные земли предоставляют в рамках действующего законодательства или региональных программ, которые связаны с поддержкой отдельных социальных и профессиональных групп. Так, например, участок могут выдать семье с тремя и более детьми при соблюдении определенных условий.

До этого, в апреле, депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил агентству городских новостей «Москва», что обогреватели, свечи и тепловые пушки помогут сохранить растения в период заморозков.

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