Дачный резон: спрос на малую садовую технику в РФ вырос вдвое

В России резко вырос спрос на инструменты для дач и подсобного хозяйства — электропилы, газонокосилки, культиваторы: этой весной их продажи выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Турпоездки в другие страны и регионы стали недешевы, поэтому россияне приводят в порядок загородную недвижимость, отсюда и спрос на технику , объясняют эксперты. Обновление парка дачных девайсов связано и с технологическими переменами: на рынок вышло новое поколение дешевых и удобных электроинструментов для дачи и сада, которыми могут пользоваться даже люди без специальных навыков.

Как вырос спрос на гаджеты для сада и огорода

Спрос на механические инструменты для благоустройства дач, загородных домов и участков стремительно растет , рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты.

— Весной текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем двукратный рост показали такие товары из категории «Садовая техника», как цепные электропилы, триммеры, газонокосилки, культиваторы, измельчители и высоторезы. Чуть меньшую динамику (плюс 50–80%) показали опрыскиватели, секаторы, кусторезы, насосы и насосные станции, — рассказали изданию в Wildberries.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Законодательные ограничения и штрафы, связанные со сжиганием веток и мусора на личных земельных участках, привели к росту продаж садовых измельчителей более чем в два раза , добавил представитель маркетплейса. В Wildberries ожидают, что сохранится высокий спрос на цепные аккумуляторные пилы, садовые триммеры, газонокосилки, секаторы, кусторезы.

Интерес к технике с аккумуляторными батареями (АКБ) у российских дачников стремительно растет, подтверждают участники рынка. Именно этим они объясняют рост спроса на дачные девайсы.

— Аккумуляторная техника сохраняет высокий потенциал роста продаж — массовый спрос на нее начался два-три года назад, и еще далеко не во всех частных домовладениях и садовых участках обзавелись аккумуляторным инструментом, — отметили в Wildberries.

На маркетплейсе связывают рост спроса и с ранним началом сезона — из-за теплого апреля покупатели начали приобретать товары раньше обычного времени. Покупают, кстати, не только АКБ-инструмент, но и ручной (пилы, секаторы, тяпки, мотыги), добавили в Wildberries.

С тем, что спрос на электроинструменты для дачи вырос, согласны и в «Марвел-Дистрибуции».

— Среди товаров для дачи можно выделить сабельные пилы. За I квартал 2025 года их продажи выросли почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го (с 36 тыс. до 43 тыс. штук). В деньгах увеличение составило 10% (с 192 млн до 211 млн рублей). Активнее всего в этой категории растет доля бюджетных ноунейм-брендов (за год с 12 до 21%), — отметили в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На данный момент видна тенденция, которая так или иначе характерна для всех категорий «летних» товаров, — это ослабление позиций известных брендов и рост продаж недорогих устройств ноунейм-производителей, добавляют в «Марвел-Дистрибуции».

— Небольшой спад продаж (на 5,3%) фиксируем в категории электродрелей. С января по март 2025 года продано 805 тыс. штук, тогда как годом ранее — 850 тыс., — отметил ее представитель.

О росте спроса на дачные девайсы — мойки высокого давления, дренажные насосы и другую садовую технику, — говорят и в «М.Видео-Эльдорадо».

— Обычно пик продаж насосов приходится на март, но в этом году из-за погодных условий, в том числе снега в середине апреля, спрос сместился на первую и вторую декады апреля, — уточнил представитель компании. — Сохраняется тренд на аккумуляторную садовую технику. Всё больше производителей отказываются от моделей с питанием от сети в пользу аккумуляторов. Один из ключевых трендов — это унификация аккумуляторов: один и тот же АКБ может использоваться для триммера, газонокосилки, воздуходувки и других устройств. Это позволяет экономить и снижает нагрузку на окружающую среду.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам руководителя направления «Стройка и ремонт» «Авито» Андрея Колпакова, с 6 апреля по 5 мая 2025 года продажи товаров для обустройства дачных и садовых участков выросли на 11% в сравнении с мартом-апрелем 2025-го. Например, спросом пользуются кусторезы, пилы и аккумуляторные секаторы — в сравнении с мартом-апрелем 2025 года продажи этих товаров на «Авито» выросли на 36%, 16% и 8% соответственно, добавил он.

— В апреле-мае 2025 года россияне покупали садовый инвентарь на 18% чаще чем за аналогичный период 2024-го. Год к году продажи аккумуляторных секаторов выросли почти в три раза, сучкорезов — вдвое, а пил — на 10%, добавили в «Авито».

Что покупают россияне к сезону отпусков

С началом дачного и отпускного сезона показали резкий всплеск продаж и ряд других товаров. Так, руководитель направления «Аксессуары» компании diHouse Ольга Полоновская отмечает увеличение спроса на 30–40% в категории портативных Bluetooth-колонок. Также в полтора раза выросли продажи экшен-камер. Каждую весну растет спрос на портативные души, что связано не только с началом дачного сезона, но и с подготовкой граждан к плановым отключениям горячей воды в квартирах, указывает Ольга Полоновская.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Наблюдается повышение спроса и на товары для путешествий, например, на чемоданы он подскочил на 100%, что объясняется подготовкой граждан к туристическому сезону, — утверждают в diHouse.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в этом сезоне продажи гаджетов для дачи и сада выросли в РФ в разы. Это связано с тем, что стоимость турпоездок, в частности, за рубеж значительно повысилась: несмотря на коррекцию цен из-за укрепления рубля для подавляющего числа россиян дальние путешествия — это существенная статья расходов, указывает эксперт. Поэтому многие из них занялись обустройством своих и родительских дач.

Кроме того, современная аккумуляторная техника, появившаяся на российском рынке буквально пару лет назад, дает в этом плане огромное преимущество. Ранее качественные пилы, кусторезы и тому подобные гаджеты поставляли в РФ только западные производители, ушедшие с рынка. Однако теперь такая техника в больших количествах ввозится в нашу страну производителями из КНР и других азиатских стран, указывает эксперт.

— Еще два-три года назад с такими девайсами возникали проблемы: то не было нужных, то китайские гаджеты для сада и дома работали плохо. Но теперь эти проблемы решены — аккумуляторные устройства работают вполне удовлетворительно, ассортимент их расширяется: чтобы спилить ветку в саду теперь не нужно покупать сверхдорогое устройство западного бренда или тащить провод на другую сторону участка, что не всегда возможно, — указывает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Появление удобного, надежного и недорогого инструмента с АКБ — отличный стимул для его покупки российскими пользователями, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Эти гаджеты, в отличие от бензиновых, могут использовать люди без специальных навыков. Новые устройства, работающие от аккумуляторов, действительно очень удобны и эргономичны, но забывать про элементарную технику безопасности не стоит даже с этими девайсами, заключает эксперт.