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Россиянам рассказали об условиях бесплатного получения земли от государства

Депутат Гаврилов: россияне могут получить дачу и землю от государства бесплатно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Получить дачу или участок земли в России можно совершенно бесплатно. О том, кто имеет на это право, 12 мая рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов.

По его словам, зачастую подобные земли предоставляют в рамках действующего законодательства или региональных программ, которые связаны с поддержкой отдельных социальных и профессиональных групп. Так, например, участок могут выдать семье с тремя и более детьми при соблюдении определенных условий.

«Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье. Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта Федерации», — рассказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

Также на участок могут претендовать молодые сотрудники, чья деятельность связана с сельской местностью. Среди них — учителя, агрономы, работники культуры и другие. Уточняется, что сначала землю передают в безвозмездное пользование, срок которого составляет до шести лет, а впоследствии в случае если специалист продолжает работать в селе или деревне, то тогда он сможет оформить участок в собственность. По словам депутата, молодые сотрудники, в отличие от многодетной семьи, могут сами выбрать землю.

«В списки льготников с правом на бесплатную землю входят инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Первым шагом становится обращение в местную администрацию или МФЦ, где можно получить список документов и подать заявление. Бывает и так, что человек сам находит бесхозный участок — через кадастровую карту или председателя СНТ. Если на участке никто официально не числится, можно подать заявление на его оформление», — отметил депутат.

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10 мая дачникам напомнили о штрафах за нарушение режима тишины. По информации Роскачества, взыскание могут потребовать за громкие разговоры, свист, музыку, фейерверки, ремонтные работы, лай домашних животных. В Московской области штраф может достичь 3 тыс. рублей.

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