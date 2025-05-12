Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе

На неделе ожидаются колебания котировок в пределах 78,5–85 рублей за доллар, 88–94 рублей за евро и 11–11,5 рубля за юань, считает начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Об этом он рассказал «Известиям» 12 мая.

Центробанк РФ установил на 8 мая курс американской валюты в районе 80,8 рубля, европейской — 92,1 рубля, китайской — 11,1 рубля. При этом, по данным Мосбиржи, 8 мая юань торгуется на уровне 11,2 рубля.

«Рынок сохраняет позитив после длинных праздничных выходных благодаря оптимистичной геополитической повестке, а также уверенному восстановлению нефтяных цен», — подытожил Соболев.

8 апреля Центральный банк России сообщил, что курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам месяца.