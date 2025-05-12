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Политолог Безпалько назвал закрытие генконсульства РФ в Кракове недружественным актом

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Фото: Getty Images/NurPhoto
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Решение Польши закрыть генконсульство РФ в Кракове — демонстративный акт, связанный с конфликтом на Украине. Об этом 12 мая рассказал «Известиям» политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Поляки отказались принимать участие в военном конфликте, в эскалации военного конфликта против России, но они постоянно вынуждены демонстрировать недружественные акты в адрес России, чтобы поддерживать, так скажем, марку восточнославянских антирусских ястребов», — сообщил Безпалько.

Политолог добавил, что ответ РФ на решение Польши может быть симметричным.

«Это сокращение дипломатического персонала, объявление некоторых сотрудников посольства персонами нон грата, или, если сохранились в России какие-либо еще структуры польские дипломатические, тоже, соответственно, их ликвидация», — отметил Безпалько.

По его словам, сейчас отношения между Польшей и Россией находятся «на минимуме».

«Торговля между нашими странами тоже сейчас сильно сокращена. Энергоресурсы российские Польша не закупают, поэтому, может быть, и ответ будет исключительно в виде дипломатической ноты или чего-нибудь подобного», — заключил политолог.

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Ранее в этот день глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что страна приняла решение о закрытии генконсульства РФ в Кракове. Сикорский уточнил, что закрытие связано с якобы актами диверсий.

Позднее в этот же день вице-министр иностранных дел страны Хенрыка Мосциская-Дендыс заявила, что Польша признала российских дипломатов из генконсульства в Кракове персонами нон грата. Мосциская-Дендыс уточнила, что в генконсульстве работают три сотрудника с дипломатическим статусом.

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