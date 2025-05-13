ФСБ выявила крупный тайник с оружием украинских диверсантов в Курахово

Крупный схрон с иностранным вооружением, подготовленным для использования украинскими диверсантами, был обнаружен в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 мая сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Уточняется, что в тайнике были обнаружены два пулемета западного производства, два американских противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) Javelin, ручные гранатометы производства стран НАТО, мины и гранаты. По данным ФСБ, тайник был подготовлен для диверсионно-террористических групп Украины, которые должны были совершить теракты в ДНР во время майских праздников.

«Изъятые вооружение и боеприпасы переданы на исследование в научно-исследовательские центры Министерства обороны России», — добавили в ведомстве.

24 апреля сотрудники ФСБ обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами в поселке Кураховка в ДНР. В нем были штурмовые винтовки, гранатометы, переносные зенитные ракетные комплексы и другое вооружение и боеприпасы. Уточняется, что тайник боевики обустроили в здании школы.