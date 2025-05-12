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Эксперт предрек рост стоимости биткоина до $120–130 тыс. в 2025 году

Основатель SharesPro Астафьев: биткоин может вырасти до $120–130 тыс. в 2025
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
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Курс биткоина в 2025 году может обновить исторический максимум и достигнуть $120-130 тыс. Таким мнением 12 мая с «Известиями» поделился основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Днем 12 мая стоимость биткоина, по данным площадки Binance, превысила $105 тыс. впервые с 31 января.

«Биткоин всё чаще рассматривается как альтернатива золоту — защитный актив в условиях глобальной нестабильности, санкционного давления и торговых ограничений. Это особенно заметно на фоне нестабильных рынков и роста геополитических рисков», — прокомментировал он.

Астафьев добавил, что на рынок криптовалют вернулась ликвидность. В частности, эксперт отметил рост показателей денежной массы М2 и их выход на новые исторические максимумы. По его словам, Китай особенно активен в этом плане: включение печатного станка в КНР поддерживает спекулятивный спрос на криптоактивы.

Независимый экономист, кандидат экономических наук Андрей Бархота, в свою очередь, отметил, что к лету курс биткоина не претерпит больших изменений.

«Более широкий диапазон можно дать — от $95 до 115 тыс. за один биткоин. Скорее всего, в таком диапазоне будет курс на конец мая — начало июня. И участники [рынка] будут эксплуатировать криптовалютные единицы, и, в принципе, какой-то серьезной корректировки курса биткоина пока не просматривается», — рассказал он.

Бархота добавил, что биткоин чутко реагирует на вспышки нестабильности в мире, в частности, на эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном.

«Мы понимаем, что в том числе торговля оружием происходит часто в теневом режиме, оплата происходит с помощью криптовалют, в частности, биткоина. Поэтому, скорее всего, это реакция на вооруженную эскалацию», — заключил он.

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Директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов в беседе с «Известиями» 29 апреля заявил, что в случае позитивного развития событий, в том числе институциональное принятие биткоина, курс может вырасти до $120–130 тыс. По его словам, при реализации наиболее оптимистичного прогноза цена криптовалюты может достичь отметки $155 тыс.

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