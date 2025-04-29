Эксперт предрек рост стоимости биткоина до $155 тыс.

В случае позитивного развития событий, включая институциональное принятие биткоина, курс может вырасти до $120–130 тыс., а при реализации наиболее оптимистичного прогноза — достичь отметки $155 тыс., рассказал «Известиям» 29 апреля директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов.

По мнению специалиста, к числу факторов, способных поддержать такой рост, относят возможное создание биткоин-резервов на уровне отдельных штатов или федерального правительства США.

«Ожидать стабилизации стоимости криптовалюты в ближайшие месяцы не стоит, особенно с учетом возможного обострения торговых конфликтов. Некоторое снижение активности возможно летом, когда фондовые рынки традиционно демонстрируют сезонное затишье. В этот период курс биткоина обычно движется в боковом коридоре», — отметил Смирнов.

Одним из главных факторов, определяющих динамику биткоина, станет внешнеэкономическая политика США, в первую очередь действия Дональда Трампа в сфере торговых пошлин. Дополнительное влияние оказывает политика Федеральной резервной системы (ФРС). Также существует вероятность снижения экономической активности США. Несмотря на то что рецессия официально фиксируется лишь постфактум, на нее всё чаще указывают как аналитики, так и участники торгов.

«При условии относительной стабильности на фондовом рынке курс биткоина может продолжить рост и достичь диапазона $90–94 тыс. Однако этот уровень будет выступать зоной сильного сопротивления», — добавил он.

Кроме того, при негативном сценарии, включающем усиление торговых войн и падение фондовых рынков, биткоин может снизиться до уровня $44,5–42 тыс. Несмотря на сохраняющуюся волатильность, биткоин остается привлекательным активом в долгосрочной перспективе.

«Курс по-прежнему зависит от глобальных политико-экономических факторов, включая действия ФРС, торговую политику США и общее состояние фондового рынка. Инвесторам стоит учитывать риски и подходить к вложениям осознанно, ориентируясь на свою стратегию и финансовые возможности», — подытожил Смирнов.

Ранее, 12 марта, Центральный банк (ЦБ) России, в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина направил в правительство предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. По данным Центробанка, предлагается разрешить части инвесторов из России приобретать и продавать криптовалюты. Для осуществления планируется на три года установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР).