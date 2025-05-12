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В Дагестане возбудили уголовное дело после исчезновения трехлетнего ребенка

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Фото: Global Look Press/Sergey Lantyukhov
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В Дагестане возбудили уголовное дело по факту исчезновения трехлетнего ребенка в Цунтинском районе. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по республике.

По данным следствия, 11 мая ребенок вышел кататься на велосипеде, однако после так и не вернулся домой.

«Хунзахским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту исчезновения трехлетнего ребенка в селе Бежта Цунтинского района (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На данный момент проводятся поисковые мероприятия с участием полиции, службы спасения и местных жителей. Также следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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24 апреля СК РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика. При этом позже удалось установить местонахождения ребенка. Он был доставлен в подразделение столичного СК.

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