В Дагестане возбудили уголовное дело после исчезновения трехлетнего ребенка

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту исчезновения трехлетнего ребенка в Цунтинском районе. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по республике.

По данным следствия, 11 мая ребенок вышел кататься на велосипеде, однако после так и не вернулся домой.

«Хунзахским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту исчезновения трехлетнего ребенка в селе Бежта Цунтинского района (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На данный момент проводятся поисковые мероприятия с участием полиции, службы спасения и местных жителей. Также следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

24 апреля СК РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика. При этом позже удалось установить местонахождения ребенка. Он был доставлен в подразделение столичного СК.