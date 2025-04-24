Возбуждено уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика в Москве

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) по городу Москве возбудил уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительные органы 24 апреля обратилась женщина с заявлением об исчезновении сына 2017 года рождения.

«По данному факту Гагаринским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Юго-Западному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве незамедлительно возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что утром мальчик вышел из дома, который расположен на улице Саморы Машела в Москве, и должен был пойти в школу. Однако там он не появился и домой тоже не вернулся.

К настоящему моменту удалось установить местонахождения ребенка, указали в СК. По предварительной информации, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК.

Ранее, 6 апреля, в Республики Коми без вести пропали трое взрослых и ребенок, которые отправились на рыбалку на озеро Екишавад, расположенное в 15 км от села Керчомья. Сообщалось, что правоохранители обнаружили след снегохода к берегу озера и плавающие в воде вещи.