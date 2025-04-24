Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
Экономика
Новак поручил проработать меры поддержки предприятий угольной отрасли
Общество
В большинстве населенных пунктов Киржачского района восстановлено газоснабжение
Мир
Архиепископ заявил о подрыве Румынией независимости Молдавии через церковь
Политика
В Госдуме рассказали о возможном восстановлении ряда договоров с США
Мир
США за неделю нанесли 260 ударов по территории Йемена
Мир
Трамп назвал Гарвард угрозой демократии
Мир
Посольство РФ назвало бессмысленными и враждебными новые санкции Британии
Общество
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области
Спорт
Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика в Москве
Мир
Захарова негативно высказалась об атаке США по нефтяному порту в Йемене
Общество
«Автопробег Победы» прошел на Поклонной горе в Москве
Пресс-релизы
«Волонтеры Победы» дали старт международной акции «Георгиевская лента»
Мир
Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию
Общество
Разрисовавшего стену Цоя вандала арестовали на семь суток
Мир
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки

Возбуждено уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика в Москве

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) по городу Москве возбудил уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительные органы 24 апреля обратилась женщина с заявлением об исчезновении сына 2017 года рождения.

«По данному факту Гагаринским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Юго-Западному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве незамедлительно возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что утром мальчик вышел из дома, который расположен на улице Саморы Машела в Москве, и должен был пойти в школу. Однако там он не появился и домой тоже не вернулся.

К настоящему моменту удалось установить местонахождения ребенка, указали в СК. По предварительной информации, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК.

Играл в реке и исчез: в Приморье исчез семилетний ребенок
Тело мальчика по имени Богдан Кусков, который купался на мелководье, нашли спустя неделю

Ранее, 6 апреля, в Республики Коми без вести пропали трое взрослых и ребенок, которые отправились на рыбалку на озеро Екишавад, расположенное в 15 км от села Керчомья. Сообщалось, что правоохранители обнаружили след снегохода к берегу озера и плавающие в воде вещи.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025