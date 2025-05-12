Правительство России утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года

Правительство РФ актуализировало стратегию развития отечественной судостроительной промышленности до 2050 года. Об этом 12 мая сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«С текущего года мы кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих, на эти цели в ближайшие шесть лет направим из федерального бюджета более 500 млрд рублей», — заявил он в ходе совещания с вице-премьерами.

Председатель правительства добавил, что значительная часть этих средств будет выделена в рамках нового нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», направленного на достижение технологического лидерства.

Мишустин отметил, что в условиях санкций обновление и увеличение российского флота имеют ключевое значение для выстраивания логистических маршрутов в дружественные страны, перевозок грузов по Северному морскому пути и развития речного туризма.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров добавил, что базовый сценарий развития судостроения предусматривает строительство в России более 1,6 тыс. гражданских судов до 2036 года. Он подчеркнул, что к 2050 году планируется нарастить до 80% долю серийных судов, выпускаемых российскими предприятиями. К этому же времени необходимо довести до аналогичного показателя выпуск комплектующих в РФ.

«Важно решить поставленную главой государства задачу по достижению технологического суверенитета, в том числе по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам», — подчеркнул Мишустин.

17 апреля Мишустин указал на важность передовых технологий в пассажирском судостроении. Премьер-министр отметил, что одним из ключевых направлений производства сейчас является развитие отечественного судостроения, в том числе пассажирского.