Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность передовых технологий в пассажирском судостроении в ходе встречи с генеральным директором компании «НПК Морсвязьавтоматика» Андрианом Правдиным 17 апреля.

Мишустин отметил, что одним из ключевых направлений производства сейчас является развитие отечественного судостроения, в том числе пассажирского.

«Есть ниша, которую частично занимают суда на подводных крыльях, и они играют немалую роль в прибрежной жизни, в туристической индустрии. Особенно важно, чтобы такие проекты выстраивались на базе передовых технологий, бережных к окружающей среде», — подчеркнул он.

По словам председателя правительства РФ, в первую очередь речь идет об электротранспорте, электрозаправках и другой сопутствующей инфраструктуре.

В декабре прошлого года президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что приоритетом работы в морской отрасли является развитие новых технологий для судостроения. Он добавил, что также внимание будет уделяться разработке новых арктических материалов и созданию инновационных атомных энергетических технологий.