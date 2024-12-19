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Ковальчук назвал приоритетом развитие технологий судостроения

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в четверг, 19 декабря, заявил, что приоритетом работы в морской отрасли является развитие новых технологий для судостроения.

«Вот мы установили на совете научно-технологический приоритет. Первый и самый главный — это новые технологии для судостроения, которые лежат в основе новых универсальных атомных ледоколов, новых глубоководных подводных аппаратов, атомного подводного газовоза с ядерной установкой», — сказал он на лекции «Арктический вектор России» в СПбПУ им. Петра Великого.

Ковальчук добавил, что также внимание будет уделяться разработке новых арктических материалов, созданию инновационных атомных энергетических технологий для Арктики и Северного морского пути и строительству инфраструктуры населенных пунктов вдоль него, поскольку без развитой береговой инфраструктуры все остальные достижения будут неэффективны.

«Поскольку там хрупкая экология и сложно, природа восстанавливается и очень сложно залечивать, то в основе должны лежать специальные технологии очень щадящие, природоподобные. Ну и что крайне важно, это исследование и мониторинг подводных, радиационно опасных объектов», — отметил он.

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Накануне Ковальчук рассказал про вводимые в стране инновационные технологии судостроения. Он отметил важность создания инфраструктуры вдоль Северного морского пути для эффективного использования новых технологий и также упомянул о необходимости ликвидации ядерного наследия в Арктике, подчеркнув мировое лидерство России в области атомного ледокольного флота.

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