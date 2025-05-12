Мошенники придумали новый способ похищения данных банковских карт россиян. В МВД сообщили, что злоумышленники притворяются обычными покупателями в Сети. Для оплаты товара или услуги мошенники вносят деньги якобы на «безопасный счет», передает телеканал «Известия». Средства размещаются на поддельном сайте, с которого их предлагают вывести. Жертве присылают ссылку на ресурс, и, как только продавец вводит данные своей карты, они сразу оказываются в руках мошенников, которые опустошают банковский счет. В МВД подчеркнули, что покупать и продавать товары лучше всего в проверенных магазинах и на маркетплейсах, а перед покупкой следует изучать отзывы.

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