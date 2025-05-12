Актриса Ольга Моховая умерла в возрасте 54 лет
Российская актриса театра и кино Ольга Моховая умерла в возрасте 54 лет. Об этом 11 мая сообщил Театр имени Моссовета.
«Пожалуйста, приходите на спектакль Ольги «Вдовий пароход», он состоится 22 июня в музее-театре «Булгаковский дом». Теперь это спектакль и ее памяти», — говорится на странице «ВКонтакте».
Актриса родилась в Москве. В 1991 году поступила на актерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (курс А.А. Казанской). В Театре имени Моссовета служила с 1993 года.
Кроме того, она озвучивала анимационные фильмы и снималась в различных проектах в кино. В их числе — сериалы «Обручальное кольцо», «Следаки», «Свидетели», «Кодекс чести 6», «Петровка, 38. Команда Семенова».