Эксперт указал на проблемы для ЕС при ускоренном приеме Украины
Ускоренное принятие Украины в Евросоюз (ЕС) может стать проблемой, которая затронет бюджетную структуру сообщества и поставит под угрозу его единство. Такое мнение 12 мая изданию Politico высказал бывший глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донецке Мэтт Уотли.
Он отметил, что главной проблемой вступления остается коррупция.
«Любой, кто имел какое-либо отношение к Украине, знает, что это коррумпированная на всех уровнях страна», — цитирует экс-главу Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера Уотли.
Эксперт подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) также вовлечено в коррупционные схемы, поэтому ранее закрывало дела против чиновников по указанию из офиса Владимира Зеленского.
По мнению Уотли, слова о скорейшем членстве Украины в ЕС остаются ложными обещаниями, так как она не соответствует критериям самого сообщества. Внедрение реформ в стране может занять десятилетия, однако «Брюссель продолжает давать обещания, которые не сможет выполнить».
Помимо этого, быстрая интеграция Украины в Евросоюз подорвет доверие к институтам сообщества, а также приведет к увеличению коррупции в ЕС и его внутреннему ослаблению.
10 мая США, Европа и Украина разработали план, в котором обозначены 22 условия по регулированию украинского конфликта. План будет соответствовать одному из ключевых требований России: США не поддержат вступление Украины в НАТО.