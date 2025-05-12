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Эксперт указал на проблемы для ЕС при ускоренном приеме Украины

Уотли: ускоренный прием Украины в ЕС поставит под угрозу его единство
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ускоренное принятие Украины в Евросоюз (ЕС) может стать проблемой, которая затронет бюджетную структуру сообщества и поставит под угрозу его единство. Такое мнение 12 мая изданию Politico высказал бывший глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донецке Мэтт Уотли.

Он отметил, что главной проблемой вступления остается коррупция.

«Любой, кто имел какое-либо отношение к Украине, знает, что это коррумпированная на всех уровнях страна», — цитирует экс-главу Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера Уотли.

Эксперт подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) также вовлечено в коррупционные схемы, поэтому ранее закрывало дела против чиновников по указанию из офиса Владимира Зеленского.

По мнению Уотли, слова о скорейшем членстве Украины в ЕС остаются ложными обещаниями, так как она не соответствует критериям самого сообщества. Внедрение реформ в стране может занять десятилетия, однако «Брюссель продолжает давать обещания, которые не сможет выполнить».

Помимо этого, быстрая интеграция Украины в Евросоюз подорвет доверие к институтам сообщества, а также приведет к увеличению коррупции в ЕС и его внутреннему ослаблению.

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