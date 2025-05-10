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СМИ рассказали о плане западных стран по прекращению украинского конфликта

NBC: Уиткофф привезет в Москву мирный план США и Европы по Украине из 22 пунктов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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США, Европа и Украина разработали план, в котором обозначены 22 условия по регулированию украинского конфликта. Об этом 10 мая сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Американские, европейские и украинские переговорщики составили «перечень условий» с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня», — приводит NBC слова одного из западных чиновников.

Кроме того, телеканал отмечает, что план будет соответствовать одному из ключевых требований России: США не поддержат вступление Украины в НАТО. По данным NBC, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует представить этот документ президенту РФ Владимиру Путину, но когда именно, не уточняется.

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Ранее, 9 мая, Уиткофф сообщил об установлении контакта с Путиным по личному указанию главы Белого дома. Он подчеркнул, что важны диалог с ключевыми участниками конфликта и личные встречи без посредников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 мая заявил, что российский лидер делает всё возможное, чтобы добиться урегулирования конфликта мирными и дипломатическими методами, но Киев не готов к немедленным переговорам.

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