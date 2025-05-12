Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 230 атак украинских БПЛА на ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за прошедшую неделю сорвала 230 террористических атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных граждан и инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 мая сообщило региональное управление ФСБ России.

Система обнаружила вражеские БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой. В канун празднования Дня Победы система РЭБ также зафиксировала повышенную активность вражеских разведывательных БПЛА над столицей республики.

Уточняется, что над Горловкой за неделю удалось перехватить 61 дрон противника. Взрывотехники УФСБ обезвредили перехваченные беспилотники и уничтожили их составные части на специализированном полигоне.

Управление ФСБ России по ДНР 5 мая сообщило, что система защиты воздушного пространства и РЭБ «Купол Донбасса» сорвала 266 террористических атак украинских БПЛА на мирных граждан и инфраструктуру региона.