Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Барселона» обыграла «Реал Мадрид» в матче 35-го тура чемпионата Испании
Происшествия
В Ростовской области сообщили об отражении ночной атаки БПЛА в регионе
Мир
Президент Буркина-Фасо предрек большее усиление РФ после окончания спецоперации
Мир
Al Jazeera сообщил о 15 погибших при бомбардировке ЦАХАЛ по школе в Газе
Мир
По меньшей мере 13 человек погибли в ДТП с участием грузовика в Индии
Мир
СМИ узнали о подготовленном Британией и ЕС пакте об обороне и безопасности
Армия
Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 230 атак украинских БПЛА на ДНР
Происшествия
В Бурятии площадь лесных пожаров превысила 52 тыс. га
Общество
Министр транспорта Бурятии задержан по обвинению в коррупции
Мир
Лидер Республики Сербской Додик назвал начало спецоперации оправданным решением
Общество
Следующие четырехдневные выходные для россиян пройдут в июне
Общество
Вильфанд спрогнозировал заморозки на территории пяти округов РФ в ближайшие дни
Мир
В нескольких городах Германии прошли акции за запрет партии АдГ
Армия
Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили гаубицу Д-30 и ангары ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Импорт Никарагуа из РФ составил $195 млн в 2024 году
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили автомобильную технику ВСУ в зоне проведения СВО
Мир
Трамп 12 мая подпишет указ о снижении цен на лекарства в США на 30-80%
Сюжет:

Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 230 атак украинских БПЛА на ДНР

0
EN
Фото: t.me/TRO_DPR
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за прошедшую неделю сорвала 230 террористических атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных граждан и инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 мая сообщило региональное управление ФСБ России.

Система обнаружила вражеские БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой. В канун празднования Дня Победы система РЭБ также зафиксировала повышенную активность вражеских разведывательных БПЛА над столицей республики.

Уточняется, что над Горловкой за неделю удалось перехватить 61 дрон противника. Взрывотехники УФСБ обезвредили перехваченные беспилотники и уничтожили их составные части на специализированном полигоне.

Багги в игре: как бойцы учатся сбивать дроны в движении
Интенсивный курс обороны от БПЛА дает бойцам навыки и уверенность в реальной обстановке

Управление ФСБ России по ДНР 5 мая сообщило, что система защиты воздушного пространства и РЭБ «Купол Донбасса» сорвала 266 террористических атак украинских БПЛА на мирных граждан и инфраструктуру региона.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025