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«Купол Донбасса» за неделю сорвал 266 атак украинских БПЛА на ДНР

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Фото: ФСБ России
dzen
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Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сорвала 266 террористических атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на мирных граждан и инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 мая сообщило управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Отмечается, что за прошедшую неделю «Купол Донбасса» обнаружил и перехватил дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком, Макеевкой, Горловкой и Мариуполем.

Так, в Киевском районе Донецка был перехвачен украинский коптер Mavic 3, а в Мариуполе система РЭБ пресекла попытку боевиков ВСУ совершить террористическую атаку на центр города с использованием беспилотника, вооруженного боевым фугасным зарядом.

За неделю над территорией Горловки был перехвачен 91 дрон, уточнили в управлении ФСБ по ДНР. В городе был также подавлен украинский разведывательно-ударный БПЛА RAM II UAV, содержащий взрывное устройство.

Как указали в ведомстве, взрывотехники с помощью специальных технических средств обезвредили БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на местах.

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Ранее, 30 апреля, сообщалось, что «Купол Донбасса» предотвратил атаку ВСУ на жилые дома в Донецке. По данным УФСБ по ДНР, российские военнослужащие перехватили украинский коптер, а взрывотехники ликвидировали его накладным зарядом в безопасном месте.

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