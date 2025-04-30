«Купол Донбасса» сорвал атаку ВСУ на жилые дома в Донецке

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» предотвратила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Донецке. Об этом 30 апреля сообщило управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Система <...> «Купол Донбасса» предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Ред.) на жилые дома на окраине Киевского района в Донецке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате российские военнослужащие перехватили коптер ВСУ Mavic 3, который нес боевой фугасный заряд с поражающими элементами. Взрывотехники УФСБ РФ по республике переместили дрон и боеприпас в безопасное место и ликвидировали накладным зарядом.

УФСБ России по ДНР 27 апреля сообщило, что за неделю система «Купол Донбасса» перехватила 258 украинских БПЛА. Уточнялось, что дроны были перехвачены в небе над Донецком, Макеевкой и Горловкой. В том числе вблизи жилых кварталов Горловки система подавила беспилотник самолетного типа Darts с боевым зарядом, а также FPV-дрон с самодельным взрывным устройством.