Система «Купол Донбасса» сорвала 258 атак украинских беспилотников на ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшую неделю перехватила 258 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 258 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Куйбышевском районе Донецка был перехвачен украинский ударный дрон с фугасным зарядом, предназначенным для подрыва районной электроподстанции.

Кроме того, в Горловке вблизи жилых кварталов были подавлены беспилотник самолетного типа Darts с боевым зарядом и FPV-дрон с самодельным взрывным устройством. Всего за неделю над территорией Горловки было перехвачено 74 вражеских беспилотника.

Отмечается, что взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили взрывоопасные предметы на местах. Помимо этого, благодаря сообщению жителей Ясиноватой специалисты обнаружили и уничтожили в поле два осколочно-фугасных боеприпаса.

Управление ФСБ России по ДНР 23 апреля сообщило, что система «Купол Донбасса» предотвратила атаку ВСУ на электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка. В ходе операции был перехвачен украинский ударный дрон с фугасным зарядом, после чего взрывотехники успешно его обезвредили и уничтожили на полигоне взрывоопасные предметы.