«Купол Донбасса» предотвратил украинскую атаку на объект энергетики в ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» предотвратила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект энергетики в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 апреля сообщило управление ФСБ России по региону.

«Система <…> «Купол Донбасса» предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА на электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка», — указано в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции был перехвачен украинский ударный дрон с фугасным зарядом, после чего взрывотехники успешно его обезвредили и уничтожили на полигоне взрывоопасные предметы.

21 апреля сообщалось, что «Купол Донбасса» сорвал 269 террористических атак украинских дронов на мирных жителей и инфраструктуру ДНР на минувшей неделе. Уточнялось, что специалисты взрывотехнического отдела УФСБ России по ДНР использовали специальные технические средства для отключения органов управления беспилотников и уничтожения взрывоопасных предметов.