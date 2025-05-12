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В Польше указали на вышедшие за рамки человечности украинские провокации 9 Мая

Myśl Polska: украинские провокации в Варшаве 9 мая вышли за рамки человечности
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Фото: Global Look Press/Friedemann Kohler
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Провокации украинских активистов на 9 Мая в Варшаве выходили за рамки понимания. Об этом 10 мая сообщил один из редакторов газеты Myśl Polska.

«В то, что я наблюдал в течение двух часов моего пребывания в этом месте, невозможно поверить», — заявил автор статьи.

По его словам, он приехал в Варшаву для того, чтобы возложить цветы к памятнику солдатам первой польской армии и к городскому кладбищу-мавзолею советских солдат, но был поражен демонстрациями активистов, которые устроили вульгарную инсталляцию у входа на кладбище, кричали, громко слушали музыку и лежали на земле под грязными простынями.

Он также добавил, что полицейские не вмешивались в демонстрации и просто снимали все происходящее на видео.

«Неважно, какое кладбище, кто бы там ни похоронен. <...> Но то, что произошло сегодня в мавзолее-кладбище советских воинов, выходит за рамки человеческого понимания», — подчеркнул пограничный активист Анджей Лукавский, слова которого приводятся в газете.

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Участница «Бессмертного полка» в Париже 10 мая рассказала о том, что украинские активисты попытались сорвать акцию. Кроме того, она заявила, что попытки провокаторов повлиять на мероприятие были безуспешными благодаря действиям полиции. По ее словам, парижские правоохранители знали, что «украинцы будут провоцировать».

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