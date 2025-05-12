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Президент Буркина-Фасо предрек большее усиление РФ после окончания спецоперации

Президент Буркина-Фасо Траоре: РФ станет еще сильнее после окончания СВО
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Целью западных стран в конфликте на Украине является ослабление РФ, однако российская сторона после окончания спецоперации станет еще сильнее. Об этом 11 мая заявил президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

«Реальность такова: вся «помощь», которую им давали, — это не помощь, они фактически отдали свои полезные ископаемые. По сути, Украина больше не принадлежит украинцам. Их использовали, и они остаются в проигрыше», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Траоре подчеркнул, что теперь всеми ключевыми факторами в отношении граждан этой страны будут управлять те, кто втянул их в украинский конфликт.

«Цель была ослабить Россию, но Россия выйдет из этого конфликта еще сильнее», — добавил президент Буркина-Фасо.

Он также отметил, что лидерам киевского режима стоит одуматься и сесть за стол переговоров.

«Потому что они сами заявили, что поддерживают террористов, — это их официальное заявление, все это видели, и на поле боя это тоже видно», — заключил Траоре.

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Президент Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик 12 мая заявил, что решение России начать специальную военную операцию (СВО) является полностью оправданным. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин оказался дальновиднее, чем многие мировые лидеры, потому российский лидер смог предотвратить глобальный конфликт.

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