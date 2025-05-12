В СК поручили возбудить дело после осквернения мемориала солдату ВОВ в Таллине
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением «Бронзового солдата» — памятника воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующее распоряжение было опубликовано 12 мая на сайте пресс-службы СК РФ.
«Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Эстонское издание Postimees 11 мая сообщило об осквернении памятника. По информации газеты, двум злоумышленникам, личности которых на данный момент не установлены, удалось скрыться от патруля. Подчеркивалось, что это не первый случай вандализма в отношении памятников солдатам Советской армии.