В Эстонии осквернили памятник советскому солдату
В Таллине неизвестные осквернили памятник Бронзовому солдату, установленный на военном кладбище. Об этом 11 мая сообщило издание Postimees.
«По имеющейся на данный момент информации, вандалов было двое, их личности пока не установлены. Патруль прочесал окрестности вчера вечером, но найти нарушителей не удалось», — приводится в публикации заявление представителя полиции.
Уточняется, что монумент был изрисован белой краской. После этого возбудили дело о правонарушении.
По данным издания, это не первый случай, когда памятник, посвященный воинам Красной армии, подвергается вандализму.
2 апреля посольство России в Эстонии сообщило, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили памятники в честь советских моряков, солдат и офицеров, освобождавших республику от нацистских захватчиков, на Таллинском военном кладбище. Российское посольство также обратило внимание на то, что в Эстонии продолжают чествовать легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым воздвигают памятники.