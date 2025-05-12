Реклама
Прямой эфир
Общество
В МВД предупредили о мошенничестве через платеж на якобы защищенном сайте
Происшествия
В Ростовской области сообщили об отражении ночной атаки БПЛА в регионе
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Тихом океане недалеко от Тонга
Мир
Al Jazeera сообщил о 15 погибших при бомбардировке ЦАХАЛ по школе в Газе
Мир
Трамп поблагодарил за освобождение израильского заложника с гражданством США
Мир
СМИ узнали о подготовленном Британией и ЕС пакте об обороне и безопасности
Мир
В СК поручили возбудить дело после осквернения мемориала солдату ВОВ в Таллине
Происшествия
В Бурятии площадь лесных пожаров превысила 52 тыс. га
Мир
Никарагуа рассчитывает запустить прямые рейсы из РФ в ближайшие годы
Мир
Лидер Республики Сербской Додик назвал начало спецоперации оправданным решением
Общество
У якутов зафиксировали высокую предрасположенность к непереносимости лактозы
Общество
Вильфанд спрогнозировал заморозки на территории пяти округов РФ в ближайшие дни
Мир
В нескольких городах Германии прошли акции за запрет партии АдГ
Армия
Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили гаубицу Д-30 и ангары ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Импорт Никарагуа из РФ составил $195 млн в 2024 году
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили автомобильную технику ВСУ в зоне проведения СВО
Мир
Трамп 12 мая подпишет указ о снижении цен на лекарства в США на 30-80%

СМИ узнали о подготовленном Британией и ЕС пакте об обороне и безопасности

The Sunday Times: ЕС и Британия представят пакт об обороне на следующей неделе
0
EN
Фото: AP/Kirsty Wigglesworth
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Страны Европейского союза (ЕС) и Великобритания планируют представить совместный пакт по обороне и безопасности, в рамках которого Лондон может войти в часть европейской оборонной политики. Об этом 11 мая сообщило британское издание The Sunday Times.

«Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС», — отмечают в статье.

В издании объясняют, что, согласно имеющейся информации по сделке об обороне, ее необходимость обуславливается «величайшей угрозой за последнее поколение», исходящей якобы со стороны России.

Уточняется, что если соответствующий документ будет подписан, то Британия сможет высылать в Европу свои военные подразделения для участия в миротворческих операциях. Помимо этого, пакт предполагает проведение межгосударственных консультаций по разным вопросам.

Второй долговой кризис: к чему приведут военные заимствования в ЕС
Германия может высушить долговой рынок континента

Газета The Telegraph 5 мая сообщила, что в Великобритании по решению премьер-министра Кира Стармера обновили план действий в случае войны, которым руководствовались с 2005 года. Инструкцию дополнили новыми пунктами, касающимися возможного конфликта с Россией.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025