СМИ узнали о подготовленном Британией и ЕС пакте об обороне и безопасности
Страны Европейского союза (ЕС) и Великобритания планируют представить совместный пакт по обороне и безопасности, в рамках которого Лондон может войти в часть европейской оборонной политики. Об этом 11 мая сообщило британское издание The Sunday Times.
«Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС», — отмечают в статье.
В издании объясняют, что, согласно имеющейся информации по сделке об обороне, ее необходимость обуславливается «величайшей угрозой за последнее поколение», исходящей якобы со стороны России.
Уточняется, что если соответствующий документ будет подписан, то Британия сможет высылать в Европу свои военные подразделения для участия в миротворческих операциях. Помимо этого, пакт предполагает проведение межгосударственных консультаций по разным вопросам.
Газета The Telegraph 5 мая сообщила, что в Великобритании по решению премьер-министра Кира Стармера обновили план действий в случае войны, которым руководствовались с 2005 года. Инструкцию дополнили новыми пунктами, касающимися возможного конфликта с Россией.