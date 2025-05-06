The Telegraph узнала о разработке Британией плана на случай войны с РФ
В Великобритании по решению премьер-министра Стармера обновили план действий в случае войны, которым руководствовались с 2005 года. Инструкцию дополнили новыми пунктами, касающимися возможного конфликта с Россией. Об этом 5 мая написала газета The Telegraph.
В издании отметили, что в плане будет изложена стратегия на первые дни после удара по Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. Документ, содержащий информацию об особенностях защиты кабинета министров и королевской семьи, а также об общественном вещании, будет засекречен.
«План будет указывать премьер-министру и кабинету министров, как управлять правительством в военное время и когда они должны будут использовать бункер на Даунинг-стрит или за пределами Лондона», — говорится в сообщении.
5 мая стало известно, что британские, финские и шведские солдаты будут с 12 по 31 мая проходить военные учения в финской Лапландии. Целью совместной боевой подготовки, как говорилось на сайте Сухопутных войск Финляндии, станет отработка совместного использования альянсом огненных средств на территории с северным климатом.