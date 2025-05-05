Швеция и Великобритания примут участие в военных учениях в Финляндии
Финляндия, Швеция и Великобритания проведут военные учения с 12 по 31 мая в финской Лапландии. Об этом 5 мая сообщается на сайте Сухопутных войск Финляндии.
В ведомстве уточнили, что учения будут происходить на полигоне Роваярви. Всего в них будут участвовать около 6,5 тыс. человек, из которых 350 будут из Великобритании и 900 — из Швеции.
«Целью учений является отработка навыков планирования и проведения многонациональной наземной операции в северном оперативном районе, а также отработка совместного использования альянсом огневых средств, лидерства, разведки и ситуационной осведомленности», — указано в сообщении.
По словам руководителя учений Юкки Вуорисалми, эти учения являются продолжением учений прошлых лет по отработке совместных действий с финскими союзниками.
Генеральный штаб сил обороны Эстонии 2 мая сообщил о начале международных военных учений Siil 2025 близ границ с Россией, которые продлятся с 5 по 23 мая. Отмечалось, что в рамках мероприятий этого года особое внимание будет уделено вводу в Эстонскую Республику дополнительных союзнических подразделений, а также приему и интеграции этих подразделений в состав эстонской дивизии.