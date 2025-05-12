У якутов зафиксировали высокую предрасположенность к непереносимости лактозы
Выше всего предрасположенность к непереносимости лактозы в России у жителей Якутии установили специалисты Национального центра генетических исследований. Также высока вероятность неусвоения молока и производных от него продуктов у жителей Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Ученые пришли к выводу, что на предрасположенность к этому состоянию влияет национальность.
«Хорошая переносимость молока у жителей Владимирской, Архангельской, Рязанской, Вологодской и Кировской областей. А, например, национальный состав Якутии характеризуется относительно небольшим количеством русских (32,6%) и преобладанием якутской народности (55,3%). В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии русское население также составляет весьма небольшую долю: 19,8% — в Кабардино-Балкарии, 3,2% — в Дагестане и 18,9% — в Северной Осетии», — отмечается в научной работе.
Риск непереносимости лактозы также могут увеличивать возраст, заболевания кишечника, перенесенные инфекции, например ротавирусная, химио- и радиотерапия, наличие воспалительных заболеваний или целиакии (непереносимость глютена) и дисбактериоз, отметила Ирина Колесникова.
«Ключевая мера профилактики состояния — исключение из рациона или ограничение употребления молочных продуктов», — сказал гастроэнтеролог Андрей Якушев.
Также он добавил, что врачи назначают людям с этим синдромом ферментные препараты или пребиотики и пробиотики.
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Усвоить с нуля: непереносимость лактозы чаще всего грозит жителям Якутии