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Усвоить с нуля: непереносимость лактозы чаще всего грозит жителям Якутии

В мире проживает почти 70% людей с этим синдромом, в России таких 61%
Фото: Global Look Press
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Непереносимостью лактозы чаще всего страдают жители Якутии. К такому выводу пришли ученые Национального центра генетических исследований. Также это состояние часто встречается у проживающих в Кабардино-Балкарии и Дагестане, а реже всего — у жителей Владимирской области. О том, в каких еще регионах у населения выявляют проблемы с усвояемостью молока, как проявляется это состояние и чем оно опасно, — в материале «Известий».

У кого есть предрасположенность к непереносимости

В России предрасположенность к непереносимости лактозы (неспособность усваивать молочный сахар) выше всего у жителей Якутии, установили специалисты Национального центра генетических исследований (анализ есть в распоряжении «Известий»). Ученые изучили мутации в гене MCM6 (он отвечает за изменение активности фермента лактазы), исследовав пробы более 40 тыс. человек из 67 регионов России.

— Этот ген содержит регуляторные районы гена LCT, кодирующего лактазу, — уточнила ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета Национального центра генетических исследований Ирина Колесникова. — У новорожденных фермент выделяется на высоком уровне, но после окончания грудного вскармливания ее активность, как правило, снижается, поэтому у взрослых людей могут возникать проблемы с усвоением лактозы и неприятные симптомы при употреблении молока.

Молоко
Фото: Global Look Press

Высока вероятность неусвоения молока и производных от него продуктов у жителей Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, отмечается в исследовании.

Ученые пришли к выводу, что распространенность мутаций в гене LCT в различных областях России различается в зависимости от национального состава и умеренно коррелирует с долей восточнославянского населения в них.

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Так, хорошая переносимость молока у жителей Владимирской, Архангельской, Рязанской, Вологодской и Кировской областей. А, например, национальный состав Якутии характеризуется относительно небольшим количеством русских (32,6%) и преобладанием якутской народности (55,3%). В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии русское население также составляет небольшую долю: 19,8% — в Кабардино-Балкарии, 3,2% — в Дагестане и 18,9% — в Северной Осетии.

Молоко в стакане
Фото: Global Look Press/Peter Steffen

«Разнообразие этносов в России и постоянная миграция населения делают генетическую оценку российской популяции и ее отдельных частей в разных областях весьма актуальной», — отмечают авторы работы.

Согласно результатам анализа, в России распространенность непереносимости лактозы составляет 61%. Для сравнения, в Ирландии и Дании этот показатель составляет 4%, в Китае — 85%, во Вьетнаме — 98%, в Йемене — практически 100%.

Общая оценка распространенности непереносимости лактозы в мире составляет около 68%.

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Причины возникновения непереносимости лактозы

Мутации в гене MCM6 действительно повышают риски непереносимости лактозы, сказал «Известиям» генетик медицинской клиники «Хадасса Медикал Москва» Александр Резник. Он отметил, что эта непереносимость запрограммирована на генетическом уровне и только около 7,5 тыс. лет назад люди из Северной Европы развили способность переваривать молоко во взрослом возрасте.

— Это событие шло рука об руку с одомашниванием крупного рогатого скота и затрагивает только четверть населения мира. Часто говорят о разделе с севера на юг в отношении непереносимости лактозы. В скандинавских странах почти 90% населения может переваривать лактозу, в то время как в южных регионах Европы только около 10–30%, а в Азии — около 0–2%, — сказал генетик.

Коровы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Риск непереносимости лактозы могут увеличивать возраст, заболевания кишечника, перенесенные инфекции (например, ротавирусная), химио- и радиотерапия, наличие воспалительных заболеваний или целиакии (непереносимость глютена), дисбактериоз, отметила Ирина Колесникова.

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Ключевая мера профилактики состояния — исключение из рациона или ограничение употребления молочных продуктов, сказал гастроэнтеролог Андрей Якушев. Также, по его словам, врачи назначают людям с этим синдромом ферментные препараты или пребиотики и пробиотики.

— Но чаще пациенты выбирают не есть молочные продукты, — отметил он.

Молочная продукция
Фото: Global Look Press/Svetlana Balyn

Поздняя диагностика состояния у взрослых, по словам Ирины Колесниковой, может вызвать психологический дискомфорт, привести к нарушению всасывания питательных веществ, дефициту витаминов и минералов, например кальция или витамина D.

— У детей с недиагностированной недостаточностью лактозы могут наблюдаться задержка роста, дефицит массы тела и другие проблемы развития из-за нарушения всасывания питательных веществ, — добавила она.

Для своевременной диагностики состояния у младенцев важно отслеживать, не срыгивает ли он после кормления, у детей старше и взрослых — реакцию желудка на прием молочных продуктов, отметила эксперт. По ее словам, характерные признаки — вздутие живота, метеоризмы, диарея, тошнота и рвота.

При подозрении на плохое усвоение молочных продуктов сейчас доступно проведение генетического тестирования, дыхательного теста, а также теста на толерантность к лактозе, заключила Ирина Колесникова.

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