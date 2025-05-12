Импорт Никарагуа из РФ составил $195 млн в 2024 году
Импорт товаров из РФ в Никарагуа достиг $195 млн в 2024 году. Об этом «Известиям» заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега.
«В 2024 году наш импорт из России составил $195 млн. В основном это были вакцины, мочевина, грузовой транспорт, вентиляторы, защитное стекло, водка, шприцы, иголки, нитки, провода», — сказал Лауреано Ортега.
Он также отметил, что никарагуанские компании активно работают над тем, чтобы нарастить экспорт товаров в РФ, несмотря на историческую завязку на рынок США.
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