Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел за празднование Дня Победы

Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек за празднование Дня Победы. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе полиции страны.

«Государственная полиция в связи с [празднованием] 9 Мая во всех регионах Латвии возбудила 67 административных правонарушений и задержала восемь человек», — такую информацию приводят в официальном канале правоохранительных органов Латвии в соцсети X (бывш. Twitter).

В ведомстве заявили, что благодаря действиям сотрудников полиции связанная с празднованием Победы «деятельность» прошла без серьезных происшествий, безопасность граждан была сохранена.

В прикрепленных к публикации фотокарточках указано, что за зафиксированные правонарушения будет взыматься штраф в размере €700. Также на снимках дана информация о том, по каким признакам полицейские задерживали людей. Причинами задержания, как уточнили в ведомстве, могли стать символика на одежде, «транслирующая военную агрессию», и запуск фейерверков.

В полиции также попросили граждан, располагающих информацией о проведении мероприятий, соответствующих «интересам России», сообщить об этом по горячей линии МВД Латвии.

Сейм Латвии большинством голосов утвердил в апреле 2023 года закон о запрете проведения публичных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая. Запрет, как предполагалось, не будет распространяться на торжества по случаю Дня Европы.

Полиция Польши задержала мужчину, который пронес советский флаг на публичное мероприятие. Задержанный Аркадиуш Демонецкий подчеркнул, что «это показывает предвзятость полиции, которая, по-видимому, хочет возродить традиции «гранатовой полиции» времен гитлеровской оккупации».