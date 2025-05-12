Реклама
Прямой эфир
Происшествия
При возгорании на нефтегазовом месторождении в ЯНАО пострадали три человека
Происшествия
В Петербурге неизвестный напал на корреспондента телеканала «78»
Армия
В Минобороны рассказали о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации
Мир
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Тибетском районе КНР
Происшествия
В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал мужчина
Экономика
Прогрессивная шкала НДФЛ принесла в федеральный бюджет дополнительные 38 млрд
Происшествия
Пытавшийся похитить девушку в Волгодонске мужчина задержан в Элисте
Мир
Никарагуа рассчитывает вступить в БРИКС в этом или следующем году
Мир
В ХАМАС сообщили о планах освободить заложника Израиля с гражданством США
Мир
В Европарламенте оценили предложение Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле
Происшествия
В результате ДТП в Ростовской области один человек погиб и еще один пострадал
Наука и техника
В РФ придумали безболезненную методику криолечения рака
Происшествия
Подросток пострадал в Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль
Спорт
Столичное «Динамо» обыграло московский «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ
Мир
Al Arabiya сообщил о нанесении авиацией Израиля ударов по йеменским портам
Общество
Экономике требуется 2,6 млн человек
Общество
В Вологде прошла реконструкция боев времен Великой Отечественной войны

Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел за празднование Дня Победы

0
EN
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек за празднование Дня Победы. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе полиции страны.

«Государственная полиция в связи с [празднованием] 9 Мая во всех регионах Латвии возбудила 67 административных правонарушений и задержала восемь человек», — такую информацию приводят в официальном канале правоохранительных органов Латвии в соцсети X (бывш. Twitter).

В ведомстве заявили, что благодаря действиям сотрудников полиции связанная с празднованием Победы «деятельность» прошла без серьезных происшествий, безопасность граждан была сохранена.

В прикрепленных к публикации фотокарточках указано, что за зафиксированные правонарушения будет взыматься штраф в размере 700. Также на снимках дана информация о том, по каким признакам полицейские задерживали людей. Причинами задержания, как уточнили в ведомстве, могли стать символика на одежде, «транслирующая военную агрессию», и запуск фейерверков.

В полиции также попросили граждан, располагающих информацией о проведении мероприятий, соответствующих «интересам России», сообщить об этом по горячей линии МВД Латвии.

Сейм Латвии большинством голосов утвердил в апреле 2023 года закон о запрете проведения публичных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая. Запрет, как предполагалось, не будет распространяться на торжества по случаю Дня Европы.

Без лишних знаний: Латвия продолжает огораживаться от России
Жителей страны хотят лишить права учиться в РФ

Полиция Польши задержала мужчину, который пронес советский флаг на публичное мероприятие. Задержанный Аркадиуш Демонецкий подчеркнул, что «это показывает предвзятость полиции, которая, по-видимому, хочет возродить традиции «гранатовой полиции» времен гитлеровской оккупации».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025