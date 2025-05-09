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В Польше полиция задержала мужчину из-за советского флага

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Польше сотрудники полиции задержали мужчину, который пронес советский флаг на публичном мероприятии. Кадры задержания 9 мая есть в распоряжение «Известий».

«Я достал Знамя Победы — знамя Советского Союза, страны, которая освободила Польшу от гитлеризма. Я начал им размахивать, и меня, конечно же, начали перекрикивать, когда я хотел рассказать историческую правду: что именно Советский Союз освободил Польшу, спас польский народ от биологического истребления», — рассказал задержанный Аркадиуш Демонецкий.

По его словам, в какой-то момент неизвестная женщина начала вырывать у него флаг. В результате он начал им размахивать, чтобы отогнать ее от себя. Кроме того, полиция никак не отреагировала на действия женщины. Однако, когда Демонецкий задел гражданку по голове флагом, полицейские решили вмешаться.

«И это показывает предвзятость полиции, которая, по-видимому, хочет возродить традиции «гранатовой полиции» времен гитлеровской оккупации», — добавил задержанный.

Он отметил, что в конечном итоге его флаг был силой конфискован сотрудниками полиции.

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Ранее в этот день на Украине в Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы в советской пилотке. Отмечалось, что полицейский заявил, что женщина должна будет дать пояснения в отделении. В ответ она сказала, что уже шесть раз бывала в полиции.

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