На Украине в Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы в советской пилотке. Об этом 9 мая сообщило украинское издание «Страна.ua».



«Ей сказали, что с пилотки нужно снять красную звезду, так как это запрещенная символика. Женщина отказалась», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Как отметили в материале, полицейский заявил, женщина должна будет дать пояснения в отделении. В ответ она сказала, что уже шесть раз бывала в полиции.

Корреспондент «Известий» сообщил 8 мая, что полиция у мемориала в Берлине не пропустила людей в красных футболках с надписью «Народный фронт». Рядом с входом был установлен КПП с десятками полицейских, с обеих сторон которого были видны запрещенные символы.